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Росія пригрозила великим західним компаніям, що йдуть з РФ, арештами керівників російських філій та націоналізацією майна

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Росія пригрозила великим західним компаніям, що йдуть з РФ, арештами керівників російських філій та націоналізацією майна
Російська прокуратура пригрозила західним компаніям, зокрема McDonald's і IBM, арештами керівництва та конфіскацією майна за вихід з країни та критику влади.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Washington Post з посиланням на співрозмовників.

"Попередження" відбувалися минулого тижня, російські прокурори звернулися до McDonald's, IBM і власника KFC Yum Brands. За словами співрозмовників, дзвінки та візити містили погрози подати до суду на компанії та арештувати активи, зокрема – торгові марки.

Погрози торкнулися компаній в різних галузях, серед яких ІТ, продукти харчування, одяг та банківська діяльність.

Такі "звернення" від влади змусили щонайменше одну компанію обмежити комунікації з материнською компанією через стурбованість тим, що електронні або текстові повідомлення між колегами можуть бути перехоплені. Низка компаній переїхали, аби вивезти керівників з Росії.

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Топ коментарі

  • клаус хаус
  • Юрий Хорошунов
  • Ivan Naumeiko 6ad19381
    Було б дивно, якби москалі зробили інакше. Взагалі, погрожувати західним компаніям за припинення бізнесу може лише абсолютний, 100 відсотковий олігофрен у стадіі дибільності. Якщо раніше єдина причина масового ісходу були репутаційні ризики та відсутність можливості вивести валюту, то тепер навіть самі тупі зрозуміють що таке РФ.
    Нічо, зараз учьоні із ЛДНР винайдуть як з кізяка робити самогон, і жизнь заіграєт новимі краскамі!
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