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У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США

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У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США
Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй сказав, що нічого не знає про те, що Москва зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

"Я ніколи про це не чув", - сказав він.

"Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння", - додав він.

За його словами, Пекін хоче бачити мирне врегулювання.

"Головний пріоритет зараз - не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю", - додав Лю Пеньюй.

Також читайте: Звернення РФ до Китаю за військовою допомогою - це ганьба, - Подоляк

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Топ коментарі

  • vadyan
    Китайцы по моему лучше всех в мире морозиться умеют. Кидать, кстати, тоже...
  • Александр Петров fb6b30c7
    Надеюсь Китаю хватить чести не помогать кацапам в стиле ихтамнет
  • Серый кардинал
    Теперь Путин знает, как звучит "пошёл на х...й" по-китайски...
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