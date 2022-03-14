У Пекіні нічого не чули про прохання РФ щодо військової допомоги, - речник посольства Китаю у США
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Речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пеньюй сказав, що нічого не знає про те, що Москва зверталася до Пекіна з проханням про військову допомогу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
"Я ніколи про це не чув", - сказав він.
"Поточна ситуація в Україні справді викликає занепокоєння", - додав він.
За його словами, Пекін хоче бачити мирне врегулювання.
"Головний пріоритет зараз - не допустити ескалації напруженої ситуації чи навіть виходу її з-під контролю", - додав Лю Пеньюй.