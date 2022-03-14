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Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять

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Зеленський: Убивство російськими військовими американського журналіста в Ірпені свідоме, вони знали, що роблять
Президент України Володимир Зеленський заявив, що вбивство російськими військовими американського журналіста Брента Рено, який працював над проєктом про біженців для видання Time в Ірпені, є свідомим, вони знали, що роблять.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Зеленський заявив у своєму відеозверненні. 

"Сьогодні на Київщині було вбито американського журналіста Брента Рено. Його колегу поранено. Це був свідомий напад російських військових. Вони знали, що вони роблять. Але, схоже, не всі на Заході знають, що вони роблять", - заявив Зеленський у відеозверненні. у неділю вночі.

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Топ коментарі

  • igorpesec
    Багато західних лібералів начитались Набокова, Толстого, Чехова і т.д. та думають що росіяни люди, але ж це в абсолютно переважній більшості тупі кровожерливі кацапи.
  • Герхард
    Якщо б вони читали Набокова, то точно знали б хто такі кацапи. Просто більшість читачів і в Україні згають тільки "Лоліту" та й те по фільму.
  • Elvic Vic
    До цього бідолахи з CNN мордор вбив 79 українських діточок . Тільки в Маріуполі мирних громадян вбито 2189 .

    Може політично так віділяти загибель одного "фірмача"-журналіста доцільно ...

    Але якось неприємно , якась меншовартість проглядується в цьому !

    Але це не до "Цензор-нету" , це до Головнокомандуючого зауваження .
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