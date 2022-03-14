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Був у Гостомелі, а зараз я ще ближче до Києва, - Кадиров

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Глава Чечні Рамзан Кадиров стверджує, що був у Гостомелі під Києвом, і погрожує, що вже може бути в столиці.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на канал Кадирова у Телеграмі

Кадиров опублікував відео і заявляє, що воно зняте в Гостомелі, що розташований за 25 км від Києва.

"На відео ми в Гостомелі. Днями ми були приблизно за 20 км від вас, київські нацики, а зараз ще ближче, і здогадайтеся, наскільки близько ми наблизилися. Внесу інтригу: а може, ми вже в Києві і тільки чекаємо потрібної команди?" - йдеться в повідомленні.

Інформація про те, що Кадиров наразі в Україні, не підтверджена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

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Топ коментарі

  • иван пивень
    поймают дебила - его головой в футбол играть будут
  • Lvbnhj
    Цей ************** ****** буде завернутий у свинячу шкіру.А зроблять це самі чеченці.
    ...
    Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
    ...
    Слава нації
    Смерть москалям
  • Василий СПРУТ
    Да это чмо тик токерное как и все его гавновойско -- идут уже 2 недели никак не дойдут кошмарят гниды гражданских. Их нужно всех уничтожить -- это садисты еще хуже ванек
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