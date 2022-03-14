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Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі

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Померла вагітна, яку поранили під час бомбардування пологового будинку в Маріуполі
Одна з вагітних жінок, які постраждали в Маріуполі від авіаудару по пологовому будинку, померла разом із ненародженою дитиною.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УП, про це повідомила журналістка "Голосу Америки" Ася Доліна у Facebook.

"Перша вагітна дівчина з відео/фото репортажів з місця бомбардування дитячої лікарні номер три у Маріуполі (пологовий будинок), та, яку виносили на ношах, не вижила.

І дитина її не народжена не вижила", - повідомила вона.

Журналістка зазначає, що це підтвердив фотограф Євген Малолєтка, який зробив фото жінок для видання АР.

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Топ коментарі

  • jura bucaphalus
    Не беріть їх у полон, смерть москальським окупантам. За наше майбутнє
  • Amber
    Москальня клята , горітимите в пеклі разом зі своїми виводками 😡
  • Dmitri 18251fb2
    земля вам пухом. простите, что не смогли защитить
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