Макрон обговорив з американським та українським президентами ситуацію навколо України, - Єлисейський палац

Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні переговори із президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Зазначається, що метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні".

У ході розмови із Зеленським Макрон "висловив йому повну підтримку" та розповів про додаткову допомогу, яку Євросоюз на саміті у Версалі вирішив надати Україні.

"Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того наголошується, що Макрон і Байден під час спілкування "домовлялися посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".

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