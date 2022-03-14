Макрон обговорив з американським та українським президентами ситуацію навколо України, - Єлисейський палац
6 55617
Президент Франції Емманюель Макрон провів окремі телефонні переговори із президентами України Володимиром Зеленським та США Джо Байденом.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Зазначається, що метою розмов було "досягнення припинення вогню та початку переговорів щодо припинення війни в Україні".
У ході розмови із Зеленським Макрон "висловив йому повну підтримку" та розповів про додаткову допомогу, яку Євросоюз на саміті у Версалі вирішив надати Україні.
"Глави двох держав обговорили продовження переговорів між Росією та Україною", - йдеться в повідомленні.
Крім того наголошується, що Макрон і Байден під час спілкування "домовлялися посилити санкції, вже запроваджені проти Росії, підтримати Україну та спільно вжити всіх корисних ініціатив для припинення бойових дій".