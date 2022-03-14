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Ми вбачаємо певні ознаки готовності Росії вести реальні переговори, - заступниця держсекретаря США Шерман

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Ми вбачаємо певні ознаки готовності Росії вести реальні переговори, - заступниця держсекретаря США Шерман
Заступниця державного секретаря США Венді Шерман вважає, що Росія демонструє "ознаки готовності" до серйозних переговорів, хоч і досі прагне знищити Україну.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ.

"Тиск (на Росію. - Ред.) починає мати певний ефект. Ми вбачаємо певні ознаки готовності вести реальні, серйозні переговори. Але хочу зазначити, поки що видається, що Володимир Путін має намір знищити Україну. Ми маємо допомагати українцям всіма можливими способами", - наголосила Шерман.

Вона також зазначила, що відколи адміністрація Байдена почала працювати, США виділили 1,2 млрд доларів безпекової допомоги, щоб допомогти Україні "захиститися від цієї жахливої атаки".

"(Наша мета. - Ред.) застосувати величезний тиск на Володимира Путіна, намагаючись змінити його розрахунки, щоб припинити цю війну, щоб у першу чергу домогтися припинення вогню, отримати гуманітарні коридори і припинити це вторгнення", - заявила заступниця держсекретаря.

За її словами, за два тижні війни Путін зруйнував 30 років економічного розвитку Росії.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рубль впав. Кредитний рейтинг знизили до "сміттєвого". Путін та РФ стали ізгоями, - заступник держсекретаря США Шерман про наслідки вторгнення для РФ

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Топ коментарі

  • Sergei UA
    Переговоры могут быть тольк о капитуляции *********
  • vadyan
    Какие нафиг переговоры???
    Слушать больные бредни о нацистах и что все фейк монтаж о гибели гражданских.... Только чтоб голод там начался и вой стоял, чтоб 90е годы раем казались!
  • Никита 1fb2dec3
    Лавровым на днях были "переговоры".
    Он такую феерическую чушь нёс, что аж блевать хотелось
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