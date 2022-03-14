У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)
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14 березня о 05:09 в Оболонському районі Києва по вул. Богатирська, 20 в дев’ятиповерховий житловий будинок влучив артилерійський снаряд.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Pravda Gerashchenko.
Як повідомляється, унаслідок влучання сталося часткове руйнування з 1 по 3 поверхи та займання квартир на 3 та 4 поверхах.
Попередньо жертв та постраждалих немає.
Від ДСНС залучено 33 особи та 8 од. техніки.
Станом на 07:40 в дев’ятиповерховому житловому будинку по вул. Богатирська, виявлено тіла 2 загиблих осіб, 3 особи госпіталізовано, 9 особам допомога надана на місці, підрозділами ДСНС врятовано 15 осіб та евакуйовано 63 особи, пошуки тривають.
О 07:58 пожежу ліквідовано. Пошукові роботи тривають.
Пізніше ДСНС опублікувала відео ліквідації наслідків ворожого обстрілу.