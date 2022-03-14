Окупанти завдали ракетного удару по адмінбудівлям на Житомирщині: 4 особи постраждало, 7 будівель знищено, - ДСНС
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14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району окупанти завдали ракетного удару по адміністративним будівлям.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ДСНС.
Так, 14 березня о 02:40 у смт Ставище Житомирського району внаслідок ракетного удару по адміністративним будівлям постраждало 4 особи.
За попередньою інформацією, знищено 7 будівель, проводяться пошуки.
Від ДСНС залучено 12 осіб та 2 од. техніки.