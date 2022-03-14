Україна в Гаазі вимагатиме створення окремого рахунку в ЄС, з якого Росія платитиме репарації, - Зеркаль

Україна наполягає на створенні окремого рахунку в ЄС, на який Росії будуть надходити кошти за газ і нафту, які потім вони будуть спрямовані на відновлення економіки України та на репарації.

Про це розповіла член делегації України для участі в усних слуханнях Міжнародного суду ООН у Гаазі Лана Зеркаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми займаємося тим, щоб створити прецедент в платежах і щоби закумулювати гроші, які зараз ідуть в росію за газ і за нафту. Щоби ці гроші перестали надходити на російські рахунки, а були закумульовані на спеціальному рахунку в ЄС. Щоб росія не отримувала їх, а ці гроші потім надходили в Україну на відновлення економіки України та на репарації. А також для того, щоби Російська Федерація була покарана і сплатила повною мірою за всі злочини, які вона чинить в Україні", - розповіла вона.

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За словами Зеркаль, цей рахунок відкривається на підставі санкцій ЄС Європейськими державами, які зараз отримують від РФ енергоносії.

"Замість того, щоб надходити у рф, а за підрахунками самих європейських держав, це майже мільярд доларів в місяць, ці кошти відкладаються на спеціальному рахунку і потім… із цих рахунків ця сума надходить до України", - додала вона.