Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу поблизу Рівного, - голова Рівненської ОВА Коваль
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Біля Рівного в результаті нічного ворожого авіаудару була пошкоджена телевежа. На місці події працюють фахівці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль.
"В результаті авіаудару пошкоджена телевізійна вежа в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби", - розповів чиновник.
Рівень пошкодження телевежі, деталі та обставини наразі з'ясовуються.