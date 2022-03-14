Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу поблизу Рівного, - голова Рівненської ОВА Коваль

Біля Рівного в результаті нічного ворожого авіаудару була пошкоджена телевежа. На місці події працюють фахівці.