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Унаслідок ворожого авіаудару пошкоджено телевізійну вежу поблизу Рівного, - голова Рівненської ОВА Коваль

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Біля Рівного в результаті нічного ворожого авіаудару була пошкоджена телевежа. На місці події працюють фахівці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє голова Рівненської військової обласної адміністрації Віталій Коваль. 

"В результаті авіаудару пошкоджена телевізійна вежа в Рівненській області. На місці працюють відповідні служби", - розповів чиновник.

Рівень пошкодження телевежі, деталі та обставини наразі з'ясовуються.

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Топ коментарі

  • phonomaniac
    Редкие олигофрены. Ну не смотрим мы зомбоящик, как они! Да и то, кто хочет, уничтожение телебашен ничего не даст. Есть , спутник, кабель, IPTV. Даже в приложении Дия можно смотреть ТВ и слушать радио. Путин - тупое *****.
  • Fire275
    Д@біли, ***. Телевежа їм нащо? Вони думають, що у нас всі в зомбоящику сидять?
  • Вячеслав Галушка
    Дикари наверно думают, что у нас народ эфирное тв до сих пор смотрит..)
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