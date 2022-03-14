Новини • Війна

Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"

7 65041
Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"
Канада засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, здійснений російською армією.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові", - заявила Жолі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Атака на центр не переможе воїнів-героїв, які проходили там тренування, - США засудили обстріл Яворівського полігону

Вона наголосила, що президент путін "мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну".

Топ коментарі

  • Vladimir Baranov 7f754d40
    Жіночко, ну от не розуміє міль кремлівська закликів. Тільки піз*юліна його роздупляє Про це писали щк дипломати 16 го сторіччя
  • Benjie Lucic 01c9ec1b
    Полигон-это один из эпизодов в бесконечном ужасе, которые принесли орки. Тут в блогах человек пишет, что убили его маленькую дочь...
    Только вот такими спичами войну не остановить. Нужны были четкие красные линии и действия, которые последуют за их пересечением. Только вот линий не было и нет. Эти призывы только смешат х*йло. Наоборот, они заставляют чувствовать безнаказанность
  • NCG
    сейчас просто говорить "если бы"
    но действительно, если бы при оккупации крыма СРАЗУ
    не раскачиваясь еле еле а СРАЗУ ввели все эти санкции
    заблокировали бы золотовалютные резервы, резервы цб и прочее
    тогда бы плешивый педофил еще задумался
    идти ли дальше
    только слабая реакция на оккупацию крыма ему развязала руки
    что ему все сойдет с рук
    санкции чуть чуть зашевелились и то только когда сбили mh17
    а когда сбивали украинские самолеты, вертолеты и обстреливали города
    и заезжали танки российские
    ничего не было почти
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини