Глава МЗС Канади Жолі про обстріл Яворівського полігону: "Путін мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну"
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Канада засуджує обстріл Міжнародного центру миротворчості та безпеки (Яворівський полігон) на Львівщині, здійснений російською армією.
Про це заявила міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Канада рішуче засуджує ракетний удар, завданий російським режимом по Міжнародному центру миротворчості та безпеки у Яворові", - заявила Жолі.
Вона наголосила, що президент путін "мусить припинити цю невиправдану та жорстоку війну".