ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом, - речник штабу Одеської ОДА Братчук
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Війська РФ зазнали втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступили.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на голову Громадської ради при Одеській ОДА Сергія Братчука.
"ЗСУ пішли у контратаку під Ізюмом! На цьому напрямку внаслідок активних наступальних дій українських захисників противник зазнав втрат в районі населених пунктів Топольське, Шпаківка, Донецьке та відступив", - розповів він.