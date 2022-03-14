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Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

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Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація
У регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.

Як інформує НВ, про це сьогодні, 14 березня, повідомив речник Одеської Військової Адміністрації Сергій Братчук, передає Цензор НЕТ.

"Ми увесь час говоримо про те, що зберігається ризик висадки морського десанту на одеське узбережжя, тому нічого нового напередодні не прозвучало. Ворог жорстокий, підступний і хоче атакувати. Ласкаво просимо до пекла. Нехай спробують десант, удари з повітря чи з суходолу - ми готові", - зазначив Братчук.

Також читайте: Якщо окупанти спробують висадити десант на Одещині, їх там вже чекають, - Данілов

Топ коментарі

  • Michal Woronowsky
    Головно, щоб краби "паслися" десь неподалік.
  • Александр d30dc4a6
    Эти кацапские суки, постоянно пугая напасть на Одессу, тупо связывают в районе Одессы большие силы нашей армии, для того что бы не позволить их перебросить на линию фронта.
    Точно такая же ситуация с Ровенской и Волынской областями. Там пугают нападением беларусов, и точно так же связывают на Северо-Западных границах большие силы ВСУ
  • Deodar Revolution
    в этом смысле Одесса находится в лучшем положении с утилизацией биологических отходов - в Черном море крабы, бычки и мидии спокойно переработают не одну тысячу русофашистов
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