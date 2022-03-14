Ризик висадки морського десанту РФ зберігається, - Одеська військова адміністрація

У регіоні зберігається ризик висадки російського десанту на одеське узбережжя. Крім того, окупанти можуть спробувати атакувати з повітря або суходолом, але українські військові готові до такого сценарію.