Крах Росії у війні з Україною буде раптовим і катастрофічним, - американський філософ Фукуяма

Російське планування було некомпетентним, ґрунтуючись на помилковому припущенні, що українці прихильно ставляться до РФ.

Про це пише американський філософ Френсіс Фукуяма у своїй колонці для americanpurpose.com, передаж\є Цензор.НЕТ з посиланням на НВ.

Я пишу цього листа зі Скоп'є, Північна Македонія, де знаходжусь останній тиждень, викладаючи один з наших курсів Академії лідерства для розвитку. Спостереження за війною в Україні тут нічим не відрізняється з точки зору доступної інформації, за винятком того, що я перебуваю в сусідньому часовому поясі та того факту, що на Балканах більше підтримки Путіна, ніж в інших частинах Європи. Суттєво в останньому завдяки Сербії та тому, що Сербія приймає Sputnik.

Я дозволю собі трохи висунути свою шию та зробити кілька прогнозів: