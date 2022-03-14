Генштаб ЗСУ про втрати військ РФ від початку вторгнення: понад 12 тис. осіб, 389 танків, 1249 броньованих машин, 77 літаків, 90 гелікоптерів

Війська РФ, що вторглися на територію України, продовжують зазнавати величезних втрат.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02 по 14.03 орієнтовно склали:

особового складу - понад 12 000 осіб,

танків ‒ 389 од,

бойових броньованих машин ‒ 1249 од,

артилерійських систем – 150 од,

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РСЗВ - 64 од,

засоби ППО - 34 од,

літаків – 77 од,

гелікоптерів – 90 од,

автомобільної техніки - 617 од,

кораблі /катери - 3 од,

цистерн з ПММ - 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 8.

Дані уточнюються.