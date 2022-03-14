Сьогодні в Києві відбудеться брифінг військовополонених російських солдат-строковиків

Сьогодні, 14 березня, в Ukraine Media Center відбудеться брифінг військовополонених солдат-строковиків Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на анонс заходу.

Брифінг почнеться сьогодні, 14 березня, о 13.00. Брифінг відбудеться в Києві вул. Еспланадна, 17. Готель "Sky Loft".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Верещук: обмінний фонд буде сформовано, списки надсилають Червоному Хресту

Організатори зазначили, що бути присутніми на заході можуть лише акредитовані журналісти, які отримали дозвіл на роботу в Міноборони.

Пряма трансляція брифінгу буде доступною на ютубканалі UkraineMediaCenter Kyiv.