Унаслідок збройної агресії РФ в Україні загинули 90 дітей, понад 100 - поранені, - Офіс Генпрокурора

Унаслідок збройних дій російської армії в Україні загинули 90 дітей, понад сто поранені, повідомляє Офіс Генпрокурора.

"90 дітей загинули й понад 100 поранені внаслідок збройної агресії РФ станом на ранок 14 березня 2022 року. Найбільше постраждалих у Київській, Харківській, Донецькій, Чернігівській, Сумській, Херсонській, Миколаївський і Житомирській областях", - ідеться в повідомленні Офісу Генпрокурора в Телеграм-каналі в понеділок, передає Цензор.НЕТ.

Зокрема, як зазначено в повідомленні, лише 13 березня у Миколаївській області внаслідок обстрілів цивільної інфраструктури загинули двоє дітей і ще двоє поранені.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Подошли к этому детскому дому. Но, к сожалению, детей там не оказалось, - Кадиров доручив своїм головорізам викрасти українських дітей. ВIДЕО

Також Офіс Генпрокурора інформує, що внаслідок бомбардувань та обстрілів пошкоджені 379 навчальних закладів, 59 з яких зруйновані повністю. Найбільше руйнувань на Донеччині – 119 навчальних закладів. У Миколаївській – 30, Сумській – 28, Київській – 35, Херсонській – 21, у столиці – 24.

"Ці цифри не є остаточними, зважаючи на відсутність можливості огляду місць події, де збройні сили РФ ведуть активні бойові, дії та на тимчасово окупованих територіях", - ідеться в повідомленні.