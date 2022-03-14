На сайті Житомирської облради опубліковано фейкову новину про нібито наступ ворога й евакуацію, – поліція
5 02016
Новина на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян є фейком, вона розміщена з метою дестабілізації ситуації.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомляє Поліція Житормирської області.
"Друзі! Уранці стало відомо про розміщення фейкової новини на сайті Житомирської обласної ради про наступ ворога та евакуацію громадян. Ця інформація неправдива! Ворог намагається атакувати нас і в інформаційному просторі, зламавши сайт Житомирської обласної ради", - йдеться в повідомленні.
Нині кіберполіцейські працюють для відновлення стабільної роботи ресурсу.
Поліція радить зберігати спокій і перевіряти усю інформацію через альтернативні джерела.