ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович

Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович спростував інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем в Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.

Про це Арестович повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено - четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це значить цей підрозділ обмежене придатний", - заявив Арестович.

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