Новини • Війна

ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович

33 10465
ЗСУ під Мелітополем розбили близько 50 одиниць військової техніки РФ, а не 200, як раніше повідомили, - Арестович
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович спростував інформацію про знищення ворожої колони техніки під Мелітополем в Запорізькій області. За його словами, українські військові знищили 50 одиниць, а не 200.

Про це Арестович повідомив під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"За попередніми даними, близько 50 одиниць техніки було знищено. Не 200, як спочатку повідомили. Сама колона була 200. Коли подивилися скільки знищено - четвертинка, 50, але і це дуже добре, дуже багато. Це значить цей підрозділ обмежене придатний", - заявив Арестович.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ під Мелітополем розбили близько 200 одиниць військової техніки РФ, а також штаб з керівництвом окупантів, - Геращенко

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вололо Трололо
    Це, також, дофігіща
  • время
    Вбивайте цапів без жалю!
  • Kif Kroker
    Та хоч 5, мертва кацапня - хороша кацапня
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини