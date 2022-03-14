Краматорськ зазнав ракетного удару агресора, попередньо двоє загиблих

На Донеччині місто Краматорськ зазнало ракетного удару з боку російського агресора, внаслідок чого, за попередньою інформацією, є дві жертви.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомив Краматорський міський голова Олександр Гончаренко.

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"Краматорськ зазнав ракетного удару. За попередньою інформацією – 2 жертви", – написав очільник міста та опублікував фотографію з міста події, на якій можна побачити вирву діаметром близько 20 метрів.

24 лютого президент російської федерації путін оголосив початок вторгнення в Україну. Російські війська одночасно перетнули українські кордони з півночі, сходу та Криму. Вони руйнують міста, вбивають мирне населення, обстрілюють та знищують ключові об'єкти інфраструктури, обстрілюють житлові будинки українців. В Україні запроваджено воєнний стан та оголошено загальну мобілізацію.

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