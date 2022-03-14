Кулеба звернувся до тих, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну": Забезпечте Україну зброєю, застосуйте до РФ більше санкцій

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав світ забезпечити Україну всією необхідною зброєю, застосувати більше санкцій до Росії та повністю її ізолювати, щоб запобігти ще більшій війні.

"Тим за кордоном, хто боїться бути "втягнутим у Третю світову війну". Україна успішно чинить опір. Нам потрібно, щоб ви допомогли нам боротися. Забезпечте нас усією необхідною зброєю. Застосуйте більше санкцій до Росії та повністю її ізолюйте. Допоможіть Україні змусити Путіна зазнати поразки, й ви зможете запобігти великій війні", - написав Кулеба у Twitter у понеділок, передає Цензор.НЕТ.

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