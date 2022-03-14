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"Гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд", - Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні

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"Гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд", - Арестович про влучання снаряда в будинок на Оболоні
Радник голови Офісу Президента Олексій Арестович вважає, що влучання артилерійського снаряда в дев'ятиповерховий житловий будинок в Оболонському районі Києва було випадковістю.

"Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд. Тому що бачити в цьому систему я поки що не бачу підстав: що це свідомий обстріл Києва чи щось таке. Тим більше, що це одиночні снаряди. Або шалений російський артилерист вирішив помститися, або це просто неправильно навели, коли намагалися обстріляти наші війська", - заявив Арестович в ефірі телемарафону у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У багатоповерхівку на Оболоні в Києві влучив артилерійський снаряд, виявлено тіла 2 загиблих, 3 особи госпіталізовано. ВІДЕО+ФОТО (оновлено)

Як повідомлялося, внаслідок влучання артилерійського снаряда в багатоповерховий будинок в Оболонському районі Києва в понеділок вранці сталася часткова руйнація будівлі та займання квартир на 3-4 поверхах. Пожежу було ліквідовано о 07:58.

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Топ коментарі

  • Gyro
    Навіщо взагалі виправдовувати кацапів?(((
    Правильна відповідь - ось ви в них й спитайте...
  • Garry Dron 6973c752
    Я гадаю, це або ексцеси виконавця, або просто шалений снаряд Джерело: https://censor.net/ua/n3324873


    Ще б на картах погадала Люся.
    Іноді краще мовчати
  • Urs
    ага. Просто мимо Киева пролетал, и случайно на Оболонь завернул. Так сказать, на утренний кофе.
    Дядя, ты дурак?
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