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Російська прокуратура погрожує західним компаніям, що покидають РФ, арештами

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Російська прокуратура погрожує західним компаніям, що покидають РФ, арештами
Російська прокуратура погрожує керівникам деяких філіалів західних компаній, що знаходяться у Росії, арештом за критику російських влади, а також експроприацією майна компаній.

Про це пише The Wall Street Journal, інфомує Цензор.НЕТ.

"Минулого тижня прокуратура попередила такі компанії, як Coca-Cola Co, McDonald's Corp, Procter & Gamble Co., International Business Machines Corp. ,KFC. За словами працівників, до компаній надходили дзвінки, листи, а  також особисті  візити з погрозами  конфіскувати активи, включаючи торгові марки", - зазначено у WSJ.

Зазначається, що більшість західних компаній почали вивозити керівників російських філій за кордон.

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Топ коментарі

  • Мирон Левицький
    За все що вони заарештують з них знімуть втричі, дуже скоро буде програма нафта в обмін на продукти.
  • Мобильный крематорий
    Венесуэла захватила иностранные компании. Как там дела в Венесуэле? Удалось наладить добычу нефти? Свет не пропадает? Клоуны. От бессилия не знают, что делать. Только визжат да бросаются на всех подряд, тупые кацапы.
  • wittmann1980
    До сопки потуги, арестуйте завод Фольксваген и делайте там автомобили, хочу посмотреть что получится.
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