Велика Британія передасть Україні понад 500 мобільних генераторів

Велика Британія передасть понад 500 мобільних генераторів, щоб допомогти Україні та послабити спроби Росії пошкодити її електропостачання.

Про це заявив у понеділок міністр підприємництва Британії Квасі Квартенг, повідомляє "Європейська правда", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, генераторів вистачить для живлення 20 000 будівель.

"Надсилання портативних генераторів електроенергії в Україну допоможе підтримувати основні послуги, послабить спроби Путіна пошкодити енергопостачання України та допоможе підтримати надзвичайно сміливу відповідь України на війну Кремля", – йдеться у заяві Квартенга.

Уряд заявив, що генератори нададуть британські комерційні постачальники.

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