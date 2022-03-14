Ізраїль став посередником у російсько-українській війні, - Єрмак

Україна проводить інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі у вирішенні гуманітарних питань, пов’язаних з російською агресією.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у Фейсбуці.

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"Ізраїль взяв на себе складну, але благородну місію посередника у пошуку миру й завершенні російської агресії проти України. Також ведемо інтенсивний діалог з Ізраїлем щодо його участі в гуманітарній складовій. На постійному зв'язку з радником із питань національної безпеки та головою Ради національної безпеки Ейялем Хулатою", – розповів він.

Водночас Єрмак проінформував, що вже досягнуто перших результатів і в рамках евакуації: Ізраїль почне впускати родичів тих українців, які вже перебувають в цій країні.

"Дякую колегам та сподіваюсь на успіх наших спільних дипломатичних зусиль", – додав очільник ОП.

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