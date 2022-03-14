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Додаткових резервів Росії вистачить на 10 днів, – Арестович

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Додаткових резервів Росії вистачить на 10 днів, – Арестович
Росія намагається компенсувати втрати військових, залучивши до війни найманців з інших країн. Однак додаткових резервів окупантам надовго не вистачить.

Про це заявив радник глави Офісу президента Олексій Арестович, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на 24 канал.

Він припустив, що йдеться про приблизно 10 тисяч військових.

Втім, за словами Арестовича, такого резерву для Росії на українських просторах дуже мало. При цьому вони будуть менш боєздатними, аніж ті, хто вже взяв участь у війні.

"Якщо ми вбиваємо по тисячі (окупантів. – Ред.) за день, то уявіть, наскільки вистачить цих 10 тисяч. Ну, вистачить на 10 днів", – припустив радник глави ОПУ.

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Топ коментарі

  • PVol 69
    Хоч вангуй, хоч не вангуй - все одно рашка получить ***.
  • Maxim Ak-Murza
    Арестович - массовый психотерапевт для всех, кто за Украину. Вот терпеть его не могу, но таки читаю, слушаю и смотрю его отчеты, выступления и прогнозы с самого начала войны. Успокаивает. Умеет, засранец.
  • Maxim Ak-Murza
    Ну так. Причем эти двое не не выступают в стиле "мы победили, враг бежит", а рассказывают реальную обстановку. Но в такой манере, шо вера в победу укрепляется.
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