За голову Кадирова обіцяють будинок з 40 сотками під Києвом

Колишній нардеп Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова.

Про це інформує Цензор.НЕТ. з посиланням на Facebook екс-нардепа Рибчинського.

"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)", - запевняє Рибчинський.

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