Новини • Агресія Росії проти України, Війна

За голову Кадирова обіцяють будинок з 40 сотками під Києвом

36 20896
Колишній нардеп Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова.

Про це інформує Цензор.НЕТ. з посиланням на Facebook екс-нардепа Рибчинського.

"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)", - запевняє Рибчинський.

Читайте: Якщо Кадиров в Україні, то його буде знищено, - Арестович

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Вололо Трололо
    Та ***, сидить воно в своєму аулі і їбе осла
  • Larissa Kora 56c14f78
    Сафарі розпочато!
  • Deodar Revolution
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини