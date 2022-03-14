За голову Кадирова обіцяють будинок з 40 сотками під Києвом
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Колишній нардеп Євген Рибчинський обіцяє винагороду тим, хто ліквідує Рамзана Кадирова.
Про це інформує Цензор.НЕТ. з посиланням на Facebook екс-нардепа Рибчинського.
"Якщо Кадиров дійсно під Києвом, то кожен боєць ЗСУ і Тероборони має поставити собі за мету знищення цієї ганьби чеченського народу і приспішника Huila. Обіцяю за голову Кадирова - будинок з 40 сотками під Києвом! А від керівництва країни, думаю, не заржавіє)", - запевняє Рибчинський.