Оперативна обстановка на дипломатичному фронті на 14 березня
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МЗС України.
Зазначається, що завдяки багатотисячним мітингам і акціям солідарності з нашою державою, що відбулися в неділю, тиск на Росію стає більш потужним.
Санкції
- Центральний банк Багамських островів заборонив підзвітним фінансовим установам проводити транзакції росіян та білорусів, на яких поширюється дія санкцій Заходу
Ізоляція РФ
- Виробник взуття одягу Vans призупиняє доставку товарів покупцям у Росії
- "Тойота Мотор Росія" призупинила виробництво на своєму заводі в Санкт-Петербурзі, а також імпорт автомобілів до РФ
- Німецький виробник техніки Bosch заявив, що зупинив постачання до РФ. Компанія також повідомила, що перебуває у процесі припинення виробництва на двох заводах у Санкт-Петербурзі
- Система грошових переказів з Британії Paysend зупиняє роботу в РФ через війну проти України
- 6500 росіян не можуть ані вилітити з Таїланду, ані платити за послуги, бо їхні картки заблоковані через санкції
- Активісти української громади у Польщі розпочали безстрокову блокаду переміщення товарів до РФ та Білорусі. Через це на польсько-білоруському кордоні утворилася 15-кілометрова черга вантажівок з російськими і білоруськими номерними знаками
Депутінізація світу
- Корейський автовиробник Hyundai призупинив спонсорську угоду з англійським ФК "Челсі" через санкції проти власника клубу російського олігарха Романа Абрамовича
- Німецький футбольний союз відкликав звання почесного члена у колишнього канцлера Герхарда Шредера, який обіймає посаду голови ради директорів російської державної нафтової компанії "Роснефть"
- Українська громада у Варшаві провела акцію "Путінці - геть з Польщі" перед комплексом, у якому проживають російські дипломати
Акції на підтримку України
Протягом 12-13 березня в різних куточках світу пройшли масові акції на підтримку України.
- У Берліні понад 20 000 людей вийшли на демонстрацію, щоб підтримати Україну
- У центрі Гельсінкі тисячі людей вийшли на марш "Матері за мир" на підтримку України. Акцію організували організований фінські матері, щоб продемонструвати підтримку українським матерям та сім’ям, які страждають від війни
- Десятки тисяч протестувальників вийшли на вулиці канадських міст проти розв'язаної Росією війни в Україні. Люди вимагали від уряду Канади посилити санкції проти РФ й закрити небо над Україною
Допомога
- Група українських дітей хворих на рак прибула на лікування до Великої Британії
- 12 терміналів супутникового звʼязку Starlink прибули до Києва
- Мерія Відня відправила до України 6 вантажівок гуманітарної допомоги, а це - 150 лікарняних ліжок, 50 нош, ковдри та ультразвукове обладнання
- Лише протягом 13 березня з Польщі до України вирушили 25 вантажівок, 9 автобусів та 58 вагонів гуманітарної допомоги