5-й столичний пологовий будинок готовий приймати вагітних на останньому триместрі - до пологів включно

У київському медичному закладі всі ці дні народжуються діти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявило керівництво Київського пологового будинку №5.

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"Вагітні жінки, яких зараз евакуюють з Ірпіня, Бучі, Перемоги, інших місць, можуть розраховувати на нашу допомогу, - зауважує головний лікар київського пологового будинку № 5 Дмитро Говсєєв. – Всіх, у кого строк вагітності більше шести місяців, ми готові прихистити, спостерігати за їхнім станом, надавати допомогу і довести до пологів.

Прописка та місце проживання для нас не мають значення. Якщо потрібна допомога і прихисток – ми їх надамо. Вже потім, після пологів, будемо вирішувати, що робити далі тим, хто втратив домівку".

Пологовий будинок працює. Головний лікар і персонал забезпечують заклад всім необхідним. І будуть раді допомогти всім вагітним.

Контактна особа – головна медична сестра Світлана Юріївна Рудченко (066) 515 – 29 – 90.

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