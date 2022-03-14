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Найбільший у світі виробник шин Bridgestone зупиняє свій завод у РФ

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Найбільший у світі виробник шин Bridgestone зупиняє свій завод у РФ
Японський виробник шин Bridgestone вирішив закрити свій завод у російському місті Ульяновську та припинити експорт продукції в Росію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"Bridgestone Group глибоко засмучений та стурбований через ситуацію в Україні й сподівається на якнайшвидше відновлення миру та безпеки. Після ретельного та всебічного вивчення ситуації Bridgestone вирішив призупинити локальне виробництво у РФ й експорт в Росію", – заявили в компанії.

Зазначається, що завод закриють 18 березня. Японських співробітників разом із родинами вивезуть із території РФ.

Крім цього, компанія має намір пожертвувати 4 млн євро Управлінню верховного комісара ООН у справах біженців (UNHCR) та Міжнародному комітету Червоного Хреста.

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Топ коментарі

  • Совестно за Брата
    Зачем телеге шины?
  • Харьков Сумской
    Опять возврат к Ярославль-Шине.

    После 40 тысяч корд - отдельно, резина - отдельно.
  • Ksenia VB
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