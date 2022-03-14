Українська розвідка опублікувала список ще 38 російських окупантів

Розвідка оприлюднила список військовослужбовців 43-го окремого морського штурмового авіаційного полку (в/ч 59882) м. Саки, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"Деяким пілотам цієї в/ч пощастило більше, їх збили й вони потрапили в український полон! Більшості не пощастить! Ви або загинете від рук українських військових, або від неможливості катапультуватись (пам'ятаємо про хитрого особіста). Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!",- повідомляють у розвідці.

З повним списком можна ознайомитись за посиланням.

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