Четвертий раунд переговорів Росії та України: комунікація важко, але йде, - Подоляк

Триває четвертий раунд переговорів Росії та України, на яких обговорюються умови припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник голови ОП Михайло Подоляк повідомив перші подробиці сьогоднішніх переговорів.

Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022

Комунікація йде важко, але йде. Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.