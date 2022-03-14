Четвертий раунд переговорів Росії та України: комунікація важко, але йде, - Подоляк
Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник голови ОП Михайло Подоляк повідомив перші подробиці сьогоднішніх переговорів.
Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що ми маємо дуже різні політичні системи. Україна – це вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія – це ультимативне придушення власного суспільства. pic.twitter.com/Kow8UuT9Gv— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022
Комунікація йде важко, але йде. Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко.
"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.