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Четвертий раунд переговорів Росії та України: комунікація важко, але йде, - Подоляк

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Триває четвертий раунд переговорів Росії та України, на яких обговорюються умови припинення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заступник голови ОП Михайло Подоляк повідомив перші подробиці сьогоднішніх переговорів.

Комунікація йде важко, але йде. Станом на 12:20 переговори тривають. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, комунікація йде важко.

"Сторони активно висловлюють свої позиції, вже уточнені. Комунікація важко, але йде. Причина розбіжностей у тому, що в нас дуже різні політичні системи. Україна - вільний діалог у суспільстві та обов'язковий консенсус. Росія - це ультимативне придушення власного суспільства", - написав він. у своєму Twitter.

Топ коментарі

  • olele
    Як і обіцяли, публікуємо мобільні номери
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  • Денис Коновалов 4caafe82
    Та про шо тут говорити- мацкалячі фашисти повертають нам всі землі разом з кубанью, виплачують репарації, будують китайську стіну на кордоні і більше НІКОЛИ до нас не сунуть !!
  • Bob Fayn
    після того що натворили рашистські окупанти ,я не вірю що хтось може забути чи пробачити ,ті звірства на території України..
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