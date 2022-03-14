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Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко

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Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко
Унаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро дістали поранень.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", - написав він.

За словами Кличка, рятувальники та бригади швидкої працюють на місці події.

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Топ коментарі

  • olele
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    Панкратов Олексій Станіславович -
    командир зенітно-ракетного дивізіону військ ППО РФ.
    Причетний до геноциду українського народу шляхом ведення бойових дій проти громадянського населення.
    Опубліковуємо номери телефонів російського окупанта та його дружини.
    Звертаємо Вашу увагу на те, що саме цей офіцер збив один Су-25 і два безпілотники «Байрактар».

    Сьогодні ви маєте можливість зателефонувати його дружині,
    та пояснити що виховувати своїх дітей їй доведеться без батька,
    тому що той хто приніс біль та сльози жителям України, повернуться по частинах у різних пакетах для сміття.

    +79525300893
    Панкратов Алексій

    +79605908187
    Панкратова Катерина

    З повагою <<ENIGMA>> https://t.me/EN111GMA/142
  • Павло ШОвте
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