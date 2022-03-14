Унаслідок падіння уламків російської ракети в Києві на Куренівці одна людина загинула і шестеро зазнали поранень, - Кличко
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Унаслідок падіння уламків ракети, випущеної російськими військами, на столичний район Куренівка одна людина загинула і шестеро дістали поранень.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"Буквально нещодавно уламки ракети впали на дорогу на Куренівці. Одна людина загинула, шестеро поранених. Двох поранених забрала швидка. Повністю знищено тролейбус, який був без пасажирів. Вилетіли шибки, пошкоджені балкони навколишніх будинків та комерційні приміщення на перших поверхах", - написав він.
За словами Кличка, рятувальники та бригади швидкої працюють на місці події.