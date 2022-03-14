Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії

Німецька транснаціональна фармацевтична компанія Bayer призупинила рекламу та інвестиції в Росії. Таке рішення ухвалено після того, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну.