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Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

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Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС
Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку вчора відремонтували фахівці "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження, кажуть в компанії.

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - повідомили в "Укренерго".

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Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.

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Топ коментарі

  • FT FT
    Бесполезно все ето. Главное молиться чтобыветер дул в сторону Параши и Беларашки
  • jklpqrs
    Они просто одержимые в своем психиатрическом расстройстве.
  • Володимир Начинка a8144ae9
    Так ніхто не думає, всі це знають.
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