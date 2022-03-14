Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС

Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку вчора відремонтували фахівці "Укренерго".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".

Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження, кажуть в компанії.

"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - повідомили в "Укренерго".

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Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.