Окупанти знову пошкодили напередодні відремонтовану лінію до ЧАЕС
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Окупанти знову пошкодили лінію до Чорнобильської АЕС, яку вчора відремонтували фахівці "Укренерго".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба "Енергоатома".
Аварійні бригади вимушені знову їхати в небезпечну зону та ліквідовувати пошкодження, кажуть в компанії.
"О 19:07 13 березня лінію поставили під напругу та почали відновлення енергоживлення інфраструктури ЧАЕС та міста Славутич. Однак завершити ці роботи не вдалося, бо окупанти невдовзі знову пошкодили лінію", - повідомили в "Укренерго".
Надійне електроживлення ЧАЕС є критичним з точки зору ядерної безпеки.