Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців

Українська розвідка продовжує активну роботу, наразі опубліковано список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!", - запевняють у розвідці.

Список військових, що скоюють злочини проти українського народу - за посиланням.