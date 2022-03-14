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Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців

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Розвідка оприлюднила імена ще 8 російських військовослужбовців
Українська розвідка продовжує активну роботу, наразі опубліковано список військовослужбовців зенітно-ракетної батареї 6 танкового полку (в/ч 93992) м. Чебаркуль, які скоюють військові злочини проти мирного населення України.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

"Кожен українець повинен знати їхні імена. Гарантуємо, що вони сповна відчують гнів українського народу. Обіцяємо, жоден злочин не залишиться безкарним, дістанемо з-під землі кожного!", - запевняють у розвідці.

Список військових, що скоюють злочини проти українського народу - за посиланням.

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Топ коментарі

  • Вася Шевченко f77d76ba
    сучці сніжанє єгоровій у Туреччині не допомогло навіть "отречение от путина"

    Українське консульство в Анталії категорично відмовилося продовжити закордонні паспорти малолітніх дітей акторки та ведучої Сніжани Єгорової, сучкі драної, яка висловлювала підтримку президенту РФ Володимиру Путіну ***** , та вітала визнання так званої незалежності так званих "ЛНР" та "ДНР"


    За словами акторки, консул України в Анталії Емір Рустамов відмовив у проханні продовжити закордонні паспорти трьох її дітей віком 10, 12 та 15 років через її політичну позицію. Разом із дітьми вона перебуває у Туреччині від серпня 2021 року. Єгорова каже, що консул нагадав їй пост у Facebook за 26 січня, в якому вона повідомляла, що підтримує Путіна у питаннях "світової громадської безпеки".
    "Хочу офіційно заявити: я, Єгорова-Грищенко Сніжана Олександрівна, мати п'ятьох дітей, громадянка України, не підтримую військових дій Російської Федерації на території України", - заявила скандальна знаменитість.

    піздно всралась паскуда !!!!
  • Перехватчик
  • VOLVO XC 70
    ЧЕБАРКУЛЬ это все что нужно знать и занести в список населённых пунктов Параши который должен быть уничтожен априори как явление...
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