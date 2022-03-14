Упродовж тижня у Київській та Донецькій областях енергетики повернули світло майже 49 тисячам сімей, - ДТЕК

За тиждень у Київській та Донецькій областях світло повернули майже 49 тисячам сімей, які були без електропостачання унаслідок бойових дій.

Про це повідомили в компанії ДТЕК Ріната Ахметова, інформує Цензор.НЕТ.

"Із 7 по 13 березня оператори системи розподілу ДТЕК Мережі Ріната Ахметова повернули світло в 48,8 тис. будинків у 115 населених пунктах Донецької та Київської областях. Аварійно-відновлювальні роботи тривають. Наші фахівці оперативно ремонтують пошкоджені обстрілами лінії та підстанції, повертаючи світло клієнтам, щойно отримують дозвіл від територіальної оборони та Збройних сил України," - зазначили в компанії.

У Київській області світло вдалося повернути в 75 містечок та селищ, загалом 27,3 тис. сімей. Роботи проводились у Макарівському, Поліському, Броварському, Києво-Святошинському, Вишгородському районах.

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У ДТЕК зазначили: "На Донеччині ремонтним бригадам ДТЕК Донецькі електромережі вдалося відновити електропостачання для 21,5 тис. сімей у 40 населених пунктах. Відновлювальні роботи продовжуються у Свято-Успенській Святогірській Лаврі, яка постраждала від авіаудару 12 березня. Плануємо їх завершити до кінця дня 14 березня, якщо наші працівники матимуть доступ до пошкодженої ТП".

У деякі населені пункти електропостачання доводилося повертати двічі і більше разів через регулярні обстріли та пошкодження електрообладнання.

Складна ситуація зберігається у Маріуполі. Вже понад тиждень все місто повністю залишається без світла через пошкодження ліній електропередач і високовольтної підстанції НЕК "Укренерго ", що живлять місто. Через регулярний обстріл і повну блокаду міста фахівці не мають можливості відновити роботу мереж, що живлять місто.

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"Наразі наші фахівці продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Ситуація ускладнена активними бойовими діями в Київському та Донецькому регіонах. Аварійні бригади безперервно працюють уже 19 діб, щоб оперативно відновлювати електропостачання населених пунктів, які постраждали через бойові дії.

Компанія співпрацює з територіальною обороною та Збройними силами України для отримання доступу до місць пошкоджень. Електромонтери ДТЕК разом із лікарями, волонтерами, постачальниками необхідних продуктів харчування та ліків роблять все, що від них залежить, щоби підтримати країну в складних для неї умовах", - наголосили в компанії.