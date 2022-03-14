Російські окупанти 13 березня двічі невдало намагалися прорватися до Чернігова, - Оперативне командування "Північ"

Ввечері, 13 березня, зафіксовано дві спроби прориву російських окупантів у Чернігів. У цей час ворог здійснив авіаналіт, а потім застосував "Град", аби знищити все на своєму шляху та розчистити дороги для прориву.