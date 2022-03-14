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Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова

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Фонд Ахметова передав медикаменти для лікарень Харкова
Понад 30 тисяч одиниць медикаментів Харківській обласній клінічній лікарні передав сьогодні Фонд Ріната Ахметова. Серед них найнеобхідніше: антисептики, антибіотики, засоби для обробки ран, знеболювальні тощо.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Загалом від початку війни державні лікарні різних областей України вже отримали від Фонду Ріната Ахметова понад 470 тисяч одиниць медикаментів. Їхній перелік був визначений у координації з Міністерством здоров'я України.

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Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов – Порятунок життів".

За 16 років роботи Фонд Ріната Ахметова допоміг врятувати життя 8 млн осіб, зокрема 3,5 млн - врятовані на Донбасі.

Топ коментарі

  • Петро Другий
    Грамотний піар - щодня, потрохи, але регулярно. І нк дорого, і весь час в інфопросторі.
    Он Ді Капріо, разово відвалив 10 лямів баксів, і що - хто про це згадає через тиждень? А тут привезли ліків на штуку баксів - вже в заголовку. Завтра ще кудись чогось на штуку привезуть - і знову заголовок )

    Грамотний рекламщик - на вагу золота!
  • Larissa Kora 56c14f78
    А всі інші олігархи. мільйонери давні та новоставші? Допомогти копійкою жаба душить?
  • Мир Філ
    Ахмєтов, Бєня, Пінчук, Пітушенко, Косюк, Бойко, Новінський, НІБУЛУН та інша олігархічна наволоч-злодіїв, де БАЙРАКТАРИ ДЛЯ УКРАЇНИ ...???!!!
    Косплект з 6 дронів+2машин управління+допоміжне обладнання+200авіабомб коштує 69 міоьйонів доларів...!!!
    ДЕ 60 БАЙРАКТАРІВ для УКРАЇНИ...???!!!

    А ТО ЦІ ВИЛУПКИ НАДІЮТЬСЯ ВІДКУПИТИСЯ 2 ФУРАМИ ПРОДОВОЛЬСТВА ТА ФУРОЮ МЕДИКАМЕНТІВ...., А ГРАБУЮТЬ УКРАЇНУ І УКРАЇНСЬКУ ГРОМАДУ ВЖЕ 30 РОКІВ....!!!

    ГРОМАДА УКРАЇНИ МАЄ УСЕ КОНФІСКУВАТИ У ЦИХ ВИЛУПКІВ ПІСЛЯ ЗАКІНЧЕННЯ ВІЙНИ...!!!
    УСЕ МАЄ БУТИ НАЦІОНАЛІЗОВАНЕ В ДОХІД ДЕРЖАВИ ТА ГРОМАДИ УКРАЇНИ...!!!
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