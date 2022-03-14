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Кремль мріє "взяти під контроль" великі українські міста

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Кремль мріє "взяти під контроль" великі українські міста
Росія розглядає варіант постановки великих населених пунктів України "під повний контроль".

Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.

"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення", - заявив Пєсков.

Він твердить, що на початку війни президент РФ Володимир Путін нібито наказав "не штурмувати негайно міста, включаючи Київ".

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Причиною цього, за словами Пєскова, було "розміщення там озброєнь бойовиками".

Топ коментарі

  • Vitia Ma
    Ага, кремль хіба що за щоку візьме
  • Sophia-Maria Duglass
  • Перехватчик
    Bloomberg: Тендер "Зарубежнефти" по продаже шести партий нефти Urals признан несостоявшимся, поскольку никто из покупателей не откликнулся на предложение
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