Кремль мріє "взяти під контроль" великі українські міста
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Росія розглядає варіант постановки великих населених пунктів України "під повний контроль".
Про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на російські ЗМІ.
"У російських збройних силах не відкидають постановки великих населених пунктів в Україні під повний контроль за забезпечення максимальної безпеки населення", - заявив Пєсков.
Він твердить, що на початку війни президент РФ Володимир Путін нібито наказав "не штурмувати негайно міста, включаючи Київ".
Причиною цього, за словами Пєскова, було "розміщення там озброєнь бойовиками".