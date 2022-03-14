Китай направив до України партію гуманітарної допомоги
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Партію гуманітарної допомогти від Червоного Хреста Китаю мають доставити до Львова 15 березня.
Про це заявили в посольстві КНР в Україні, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Це вже третя партія гумдопомоги з Китаю для України, яку 14 березня мають відвантажити у Польщі. Раніше першу та другу партії гуманітарної допомоги від Китаю було передано Україні транзитом через Румунію та Угорщину.
Повідомляється, що китайські підприємства, які працювали в Україні багато років, почали використовувати свої їдальні та обладнання для виготовлення хліба та обробки гречаної крупи.
Харчові продукти продають за собівартістю місцевим жителям, які масово приїжджають і приходять на закупи.