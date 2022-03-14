Росія не зверталася до Китаю по допомогу, - Пєсков

Прессекретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков заперечує, що Росія зверталася до Китаю по допомогу у військовій агресії проти України.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на російські ЗМІ.

"Росія має самостійний потенціал для продовження операції", - заявив Пєсков.

Потім на запитання журналіста про те, чи зверталася Росія до Китаю про військову допомогу, Пєсков відповів: "Ні".

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Раніше американські ЗМІ повідомили, що Росія звернулася до Китаю з проханням про військову допомогу. Офіційний Пекін це заперечує.