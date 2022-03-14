За добу бійці Азову знищили 7 одиниць російської техніки та 17 ворожих спецпризначенців ГРУ

За добу в результаті боїв біцями Азову було знищено 1 Тайфун, 4 БТРи, 2 ББМ "Рись".

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на телеграм-канал захисників Маріуполя.

Окрім цього у Азові повідомляють про ліквідацію російської піхоти, в тому числі 17 спецпризначенців ГРУ РФ.

"Бої за український Маріуполь продовжуються, не зважаючи на те, що місто знаходиться в облозі. Захисники міста продовжують битву за кожного містянина не зважаючи на те, що ворог намагається захопити місто. Бійці стійко і самовіддано борються з російською ордою, яка невпинно атакує Маріуполь авіацією та артилерією", - наголошують у полку Азов.

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