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Ми відновимо кожну вулицю. Але поки окупант на нашій землі, маємо бити його, - Зеленський. ВIДЕО

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Росія продовжує знищувати нашу інфраструктуру, продовжує бити по наших містах.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Але ми відновимо кожну вулицю кожного міста. Кожний будинок, квартиру кожного українця. Зараз же, коли окупант іще на нашій землі, ми маємо бити його так, як тільки можемо. Захищати міста, захищати села, захищати кожен метр нашої землі. І кожну частинку нашого серця. Українського серця. Української душі. Допомагайте одне одному! Підтримуйте одне одного! Підтримуйте оборону! І захищайте державу! Разом – переможемо. Слава Україні!", - зауважив глава держави.

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Топ коментарі

  • Юрій Петрович c92ca1ad
    знову відосики
  • Сергей Владимирович b9c38e15
    вместо дорог надо было армией заниматся, по минимуму хотя бы ПВО закупить.
  • GHOST_3
    Лучше бы объяснил почему ДБР преследует защитников Украины и роль Ермака в этой истории.
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