У Ростовській і Гомельській областях ворог розгорнув табори для найманців із Сирії, - Генштаб ЗСУ

Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (Білорусь) областях ворог розгорнув табори для розміщення та підготовки найманців із Сирії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє у фейсбуці.

"Російські війська, виконуючи злочинні накази військово-політичного керівництва російської федерації, продовжують наступальну операцію проти України. Проте на сьогодні основні завдання щодо розгрому угруповань Збройних сил України, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконано. На Миколаївському та Криворізькому напрямках ворожі війська зупинено," - сказано в повідомленні.

Не маючи значних успіхів, агресор продовжує ведення систематичних бойових дій бомбардувальною авіацією задля знищення військової та цивільної інфраструктури України, застосовує боєприпаси великої потужності та невибіркової дії по мирному населенню. Такі дії класифікуються міжнародним гуманітарним правом як воєнний злочин.

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"На Волинському напрямку ворог продовжує заходи з посилення охорони українсько-білоруського кордону підрозділами ЗС Білорусі, за допомогою БпЛА проводить повітряну розвідку окремих ділянок місцевості вздовж державного кордону.

На Поліському напрямку російські війська не полишають спроб подолати бар’єрний рубіж по річці Ірпінь і закріпитися в районі населених пунктів Буча та Ірпінь. Намагаються організувати ведення оборонних дій. Здійснюється підготовка диверсійно-розвідувальних груп, які мають вдавати військовослужбовців ЗС України.

На Сіверському напрямку ворог активних наступальних дій не проводив. Здійснює перегрупування з метою відновлення спроби наступу в напрямку Києва.

На Слобожанському напрямку противник основні зусилля зосереджує на відновленні втрат, яких зазнав унаслідок рішучої відсічі поблизу Харкова та контратаки ЗСУ в районі Ізюма.

На Донецькому і Таврійському напрямках агресор продовжує вести активні бойові дії, за рахунок чисельної переваги на окремих напрямках має частковий успіх.

На Південнобузькому напрямку ворог намагається продовжити наступ на Кривий Ріг, закріпився на досягнутих рубежах, здійснює перегрупування військ та поповнення запасів, не полишає спроб оточити Миколаїв," - сказано в повідомленні.

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Російські загарбники продовжують накопичувати на своїй території резерви для ведення війни проти України. Формуються загони найманців, які за винагороду готові виконувати злочинні накази російських командирів.

У Генштабі ЗСУ також повідомляють, що "за наявною інформацією, на території Сирії відкрито центри вербування найманців, де впродовж останніх днів завербовано понад тисячу осіб, близько 400 осіб вже прибули до РФ. Поблизу українського кордону у Ростовській (РФ) та Гомельській (Білорусь) областях розгорнуто табори для їхнього розміщення та підготовки".

"Збройні сили України у взаємодії з іншими складовими сил оборони стримують противника, завдають йому значних втрат у живій силі та військовій техніці, деморалізуючи його особовий склад як у районах ведення бойових дій, так і в районах формування резервів", - наголосили в Генштабі.

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