Російські військові масово пишуть рапорти про відмову воювати в Україні, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій.

У розпорядження інформаційного агентства Guildhall перевірене джерело передало фотографії рапортів російських військовослужбовців, які воювали в Україні та повернулися до місць дислокації, передає Цензор.НЕТ.

Військовослужбовці ЗС РФ, які вижили в Україні, масово пишуть рапорти про відмову повертатися в зону бойових дій. Редакцією отримано відповідні рапорти військовослужбовців 41 А ЦВО ЗС РФ, які брали участь у вторгненні в Україну. Серед причин відмови солдати вказують на небажання бути використаними як "гарматне м'ясо", нероз'яснення причин військової операції в Україні, відсутність технічного забезпечення та зв'язку з командуванням та інші.

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Так, сержант Мірапов Сапар Мерданович у рапорті командиру військової частини №61899 вказує: "(…) справжнім доповідаю, що вважаю за неможливе своє повторне відбуття через погану організацію, відсутність зв'язку, технічного забезпечення. Приїхав, не розуміючи навіщо я там потрібний, без пояснення завдання. Я не хочу бути гарматним м'ясом", - заявив у рапорті сержант ЗС РФ Мірапов.







Також, командир 2 відділення 3 взводу мотострілецької роти молодший сержант Пугачов Олександр Олексійович повідомляє командиру 3 мотострілецького батальйону, що "(…) відмовляється повторно брати участь у бойових діях в Україні через відсутність матеріально-технічного забезпечення, відсутність координації дій, відсутність будь-якої зв'язку у підрозділі та з командуванням".

Командир 2 мотострілецького взводу 9 мотострілецької роти лейтенант А. Єгоров вказує, що "(...) від самого початку ми зіткнулися з обманом і приховуванням справжніх цілей та завдань, які стояли перед нами. Під різними і нікому незрозумілими "навчаннями" та "навчально-бойовими завданнями" малися на увазі зовсім інші заходи (…). Переходячи кордон України, ми повністю дискредитували себе в очах, як світової так і слов'янської спільноти. З цього моменту наші дії мали окупаційний характер, що явно виражалося в діях мирного населення (…)", — написав лейтенант ЗС РФ Єгоров.





Крім того, джерело Guildhall в українському уряді повідомляє, що у зв'язку з відмовою окремих посадових осіб офіцерського складу ЗС РФ, включаючи заступників 76 десантно-штурмової дивізії (Псков) ВДВ виконувати наказ щодо ведення бойових дій на території України органами військової поліції ЗС РФ було затримано 4 військовослужбовці згаданої дивізії.

Нижче наводимо фотокопії інших рапортів військовослужбовців Збройних Сил Російської Федерації.











