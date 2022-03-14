Обстріляли авто, коли воно вже розвернулося у зворотному напрямку: У МВС розповіли подробиці розстрілу загарбниками іноземних журналістів в Ірпені

У МВС розповіли подробиці розстрілу журналістів видання Time російськими військовими в Ірпені, внаслідок чого один журналіст загинув, інший поранений.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко на брифінгу щодо вбивства іноземного журналіста.

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Зокрема, Денисенко розповів, що 13 березня близько 13:30-13:40 два журналісти видання Time приїхали до підірваного мосту біля Ірпеня, який розташований між селом Романків та містом Ірпінь з метою здійснення документування наслідків так званої "спеціальної операції", тобто воєнних дій Російської Федерації на території України.

"Після цього вони перейшли через міст на протилежний бік та попрямували в напрямку міста Ірпінь. Згодом до них підійшов водій автомобіля "Лада" зеленого кольору та запропонував супроводжувати їх по місту, а саме – до іншого підірваного мосту, який, власне кажучи, вони шукали. Кореспонденти на це погодилися", – розповів Денисенко.

За його словами, сівши в автомобіль, вони попрямували в напрямку вулиці Соборна до найближчого житлового кварталу "Єсєнін".

"Зупинившись на проїжджій частині, почали фотографувати розбомблені будинки житлового кварталу "Єсєнін" та прилеглу територію цього житлового кварталу", – продовжив радник міністра МВС.

Через кілька хвилин, зауважив він, з’явилися двоє осіб у військовій зеленій формі, представники Російської Федерації, з автоматами в руках та зробили два попереджувальні постріли вгору.

"Водій на автомобілі з журналістами в салоні зреагував на постріли і різко розвернувся у зворотньому напрямку, а люди у військовій формі автоматичними чергами почали обстрілювати автомобіль. В ході обстрілу журналіст Рено Брент Ентоні, 1971 року народження, від отриманих поранень помер на місці. Він отримав вогнепальне поранення в голову. Інший журналіст – Хуан Дієго Арредондо, 1975 року народження, отримав вогнепальне поранення, і, власне кажучи, йому надається зараз допомога в лікарні "Охматдит" у місті Київ. Ніяких загроз його життю на цей момент, як сповіщають лікарі, немає", – розповів Денисенко.

Він зазначив, що оскільки автомобіль, в якому пересувалися журналісти, зазнав технічних пошкоджень, "вони були змушені пересісти до іншого автомобіля та перекласти труп до цього авто, яке їхало поряд і доставило потерпілих до мосту біля села Романівка".

"У подальшому журналісти переїхали через міст з каретами швидкої допомоги та їх доставили до міста Київ і, відповідно, пораненого журналіста доправили до "Охматдиту", – розповів радник міністра, зауваживши, що це вся оперативна інформація, якою наразі володіє МВС.

Нагадаємо, в Ірпені російські військові розстріляли 51-річного кореспондента видання Time. Ще один журналіст отримав поранення.