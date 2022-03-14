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Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський

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Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський
Українці мусять триматися і продовжувати свою боротьбу, щоб перемогти у війні з РФ.

Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави. 

Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій.

"Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - додав Зеленський. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ готувалася до війни десятки років. Ми завдаємо ворогу таких втрат, що він не знає, де ще шукати резервів та допомоги, - Зеленський

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Топ коментарі

  • Павло Васильович
    Ну что еще сказать, феерический .... Он так и не понял, что договор с рашкой не стоит и бумаги на которой он написан...
  • Olexandr Chornogorodskij
    Знов Єрмак на вушко шепче...
  • Vladimir Soukhov
    Зараз йому путлер видасть гарантии....
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