Нам потрібен чесний заслужений мир. З гарантіями безпеки, - Зеленський
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Українці мусять триматися і продовжувати свою боротьбу, щоб перемогти у війні з РФ.
Про це повідомив сьогодні у відеозверненні президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Щоб прийти до заслуженого українцями миру. Чесного миру. З гарантіями безпеки для нашої держави, для наших людей. І щоб покласти це на папір у переговорах, складних переговорах", - зауважив глава держави.
Він нагадав, що сьогодні вже почалася відеозустріч української та російської делегацій.
"Вона триває. Всі чекають новин. Ввечері обов’язково доповімо", - додав Зеленський.