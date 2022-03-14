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Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід

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Ізраїль не дозволить Росії використати себе для обходу санкцій, – Лапід
Росія не зможе використати Ізраїль для обходу введених проти неї санкцій.

Про це заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Яір Лапід під час візиту до Словаччини 14 березня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на The Jerusalem Post.

"Ізраїль не буде способом обійти санкції, введені проти Росії Сполученими Штатами та іншими західними країнами", – сказав він.

Лапід зазначив, що Міністерство закордонних справ Ізраїлю координує це питання разом із партнерами, зокрема з Банком Ізраїлю, Міністерством фінансів, Міністерством економіки, Управлінням аеропортів, Міністерством енергетики та іншими відомствами.

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Топ коментарі

  • - ШПАЕВ -
  • Unknown User 1f07c237
    Поздно, Сара, пить Боржоми. Образ Израиля уже понятен всему миру.
  • Русскоязычный Бандеровец 905c405d
    Ізраїль до останнього часу постачав безпілотники і комплектуючі російській армії, які досі використовуються для вбивства українців. В той же час Ізраїль відмовляє в допомозі Україні. А тому вірити ізраїльтянам не можна, бо вони заради гешефта продадуть і матір рідну.
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